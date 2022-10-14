Через Пензу проложат новый межмуниципальный маршрут

14.10.2022 | 17:41

В понедельник, 17 октября, через Пензу начнет ходить новый межмуниципальный маршрут регулярных перевозок № 120 Подлесный - Чемодановка.

Об этом 14-го числа сообщило ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Автобусы будут следовать по следующей схеме движения: п. Подлесный (ул. Центральная) - г. Пенза (ул. Курортная) - с. Чемодановка (ул. Шурави) - с. Чемодановка (ул. Фабричная) - и обратно», - уточнили в ГКУ.

По понедельникам и средам (круглогодично) из Чемодановки автобусы будут отправляться в 8:20 и 14:00. В теплую погоду, с 1 июня по 30 сентября, машины станут ходить и по пятницам (в то же время).

Выезд из Подлесного - в те же дни, в 9:00 и 14:35.