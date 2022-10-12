В Заречном пожарный ЗИЛ превратили в автобусную остановку

12.10.2022 | 17:04

В Заречном на проспекте Мира установили уникальный арт-объект. Ярко-красный ЗИЛ-130, много лет служивший пожарной охране города, а затем - коммунальным службам, теперь будет радовать пассажиров, ожидающих общественный транспорт.

«Срок эксплуатации автомобиля вышел. К 75-летию Специальной пожарной охраны МЧС России кабина ЗИЛа стала частью остановки рядом с пожарной частью № 7», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Использовать советскую машину в необычном качестве предложили руководство и сотрудники Специального управления ФПС № 22 МЧС России. Инициативу согласовали в администрации Заречного.

Работы завершатся на следующей неделе. Сейчас в павильоне устанавливают освещение и информационные таблички о профилактике пожаров.

«Горожан просят не использовать арт-объект как игровую площадку», - обращается издание к зареченцам.