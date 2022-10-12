Общество

Пензенцы стали чаще выбрасывать питомцев на улицу

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Придя на работу, сотрудники приюта для животных обнаружили у ворот привязанную породистую собаку. Сколько здесь просидела хаски до появления людей, неизвестно. Несчастная всех растрогала до слез.

«Человек приспособится, он может попросить помощи у другого человека, у друга, у брата, еще у кого-то, у начальства. А собака ни у кого не может попросить помощи. Она жила дома, любила своего хозяина, ее там любили - и вдруг все закончилось», - отметила собаковод Ольга Лемаева.

Это не первое животное, раньше бывшее домашним, но попавшее в этот приют. Здешние сотрудники говорят, что в последнее время пензенцы стали чаще отправлять на улицу своих питомцев.

«Сейчас у нас случаи есть, вот даже одна собака сидит уже в приюте - тоже кто-то привез, выкинул. Собака хорошая, крупная. Иногда приезжаем - здесь у нас в коробках и щенки сидят, иногда даже через забор нам перекидывают. Очень много жители звонят, что просто кто-то опять же приехал, щенков выгрузил и уехал», - рассказала заведующая приютом для животных МУП по очистке города Татьяна Поповнина.

Сколько выброшенных, можно понять, заглянув в специальную группу в социальных сетях. Там рассказывают о, предположительно, потерявшихся собаках и кошках. Но, увы, зачастую их никто и не ищет.

«Нет предела человеческому безразличию! Посмотрите, пожалуйста, какую симпатулю оставили погибать на даче!», «Помогите! Кошечка осталась одна, так как хозяин на службе и вынужден уехать», - написали пользователи.

Пензенцы предполагают: выбрасывать питомцев на улицу их владельцев заставляет финансовая ситуация. Содержание домашних любимцев и раньше обходилось недешево, а теперь такие расходы многим стали не под силу. На обслуживание кота, требующего особой диеты, можно потратить и около 10 тысяч в месяц, но и со здоровыми нелегко.

«В прошлом году в среднем у меня уходило около 4 тысяч в месяц, а в этом - 8, иногда до 9 тысяч. Два котика и собака. Подорожали корма очень сильно и лекарственные препараты», - сообщила владелица домашних животных Ольга Терехина.

Истинные любители животных стараются искать, как сэкономить: ждут скидок, осваивают покупки в интернет-магазинах, в крайнем случае переходят на дешевые корма и наполнитель. Отправляя на улицу бывших домашних кошек и собак, следует помнить, что там их скорее всего ждет не новый владелец, а гибель.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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