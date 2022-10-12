Мобилизация: уведомление по телефону и дистанционные повестки

Специалисты портала «Объясняем.рф» ответили на очередную часть вопросов, которые касаются продолжающейся в стране частичной мобилизации.
Может ли работник дистанционно подписать повестку по системе электронного документооборота, будет ли считаться, что повестка ему вручена?
Повестки о призыве не включены в системы электронного документооборота. Она может быть вручена только лично в руки под подпись.
Можно ли уведомить военкомат по телефону о том, что проживаю не по прописке?
Нет, вы обязаны явиться в военкомат лично для сверки персональных сведений.
Можно ли пройти медкомиссию не через военкомат, а самостоятельно? Нужно ли предоставлять справки из медицинских организаций, подтверждающие ухудшение состояния здоровья?
Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации.
Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией.
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