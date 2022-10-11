Общество

Пензенцам объяснили, как бороться с перетопом в квартирах

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Пензенцам объяснили, что делать во время перетопа в квартире. Рекомендации дала городская администрация.

«Разве так можно издеваться над людьми? Ладно, включили отопление, но ведь до батарей невозможно дотронуться, можно ожог получить. Сейчас не декабрь, днем - до +15. Окна постоянно открыты, иначе можно задохнуться. Ну можно хотя бы снизить температуру теплоносителя, наконец. Или главное - не комфорт жителей, а возможность побыстрее опять деньги с них драть? Пишу потому, что это крик души, мама моя после инсульта мучается в духоте, от батарей в прямом смысле идет жар!» - написала пользовательница Марина С. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Администрация города со ссылкой на пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» пояснила, что теплоноситель подается в централизованную систему в соответствии с утвержденным температурным графиком в зависимости от погоды.

По нормативам в жилых комнатах должно быть не меньше +18 градусов, в угловых - не меньше +20 градусов. Ночью (с 0:00 до 5:00) допускается отклонение максимум на три градуса.

«Корректировать объем потребленного тепла можно непосредственно в доме. Для максимального сбережения энергии необходимо выполнить комплекс мероприятий, главным из которых является оснащение теплового узла многоквартирного дома оборудованием с автоматическим регулированием подачи тепла.

Установка погодозависимой автоматики позволяет поддерживать выбранную температуру внутри дома в пределах рекомендованных норм и сокращает энергопотребление до 30-40% в отопительный период. Решение о приобретении и использовании такого оборудования принимается на общем собрании собственников жилья. Там же, при условии установки автоматики, определяется уровень поддерживаемой температуры в квартирах в допустимых законодательством пределах», - говорится в ответе мэрии.

Одному из пользователей такое решение проблемы не понравилось.

«С какой стати жильцы должны покупать еще автоматику для дома? Кто такое придумал? И общее собрание дома - для нас нереально», - возмутился Александр С. На его возмущение никто пока не отреагировал.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 26 сентября.

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