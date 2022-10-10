В Заречном в 2023 году планируют отремонтировать две школы

В 2023 году в Заречном планируют капитально отремонтировать две школы. Об этом рассказал советник административно-хозяйственного сектора местного департамента образования Игорь Волошенко.
По его словам, продолжатся работы в школе № 216 «Дидакт».
«Там должны установить пожарную сигнализацию, а также систему оповещения и управления людьми при эвакуации. Работы проведут летом, так что учреждение не закроют», - процитировала Волошенко «Зарпресса».
Кроме того, в планах капремонт школы № 220.
«Фронт работ большой. Хотим заменить инженерные коммуникации, окна, отремонтировать кровлю и систему вентиляции. Но на сегодняшний день вопрос с финансированием еще не решен. Выделят ли средства, будет известно только в декабре», - заявил советник.
Ранее зареченцы высказали претензии к местной системе образования. Они касались обеспеченности учебными и дошкольными учреждениями.
«Очень нужна школа в 18-м микрорайоне. Детей очень много, а школы нет. Приходится водить детей на другой конец города и постоянно отпрашиваться, чтобы забрать», - посетовала одна из жительниц.
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