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Общество

В прокуратуре перечислили нарушения по нацпроекту «Образование»

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В Пензенской области при строительстве и оснащении объектов в рамках нацпроекта «Образование» выявили многочисленные нарушения. Об этом в понедельник, 10 октября, заявили в прокуратуре.

К примеру, в Шемышейке в школе неэффективно использовали манекены, приобретенные для укомплектования и функционирования «Точки роста».

«С целью устранения нарушений прокурор района внес представление директору школы. С начала учебного года манекены начали использовать в рамках учебного предмета «ОБЖ». Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

В поселке Мичуринском Пензенского района при строительстве школы незаконно заключили дополнительное соглашение о продлении срока исполнения контракта, оплатили не соответствующие условиям контракта объемы работ.

«По итогам прокурорской проверки внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях. В результате их рассмотрения приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности», - уточнила Светлана Артамонова.

При строительстве дополнительного корпуса Губернского лицея ненадлежащим образом выполнялись функции технического заказчика.

«Некачественная проверка выполненных работ на соответствие проектной документации действующим техническим нормам и правилам, а также отсутствие должного контроля за ее проведением привели к нарушениям требований проектной документации при строительстве корпуса лицея», - объяснила Артамонова.

По этому поводу в июне 2022 года прокурор внес представление в Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», а также в Губернский лицей. В результате недостатки устранили, объект ввели в эксплуатацию, виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Прокурор Никольского района в августе 2022-го выявил нарушение срока оплаты исполненных работ по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ СОШ № 2 г. Никольска. После его вмешательства нарушения были устранены. Надзорное сопровождение органами прокуратуры реализации приоритетных национальных проектов продолжается», - заключили в областной прокуратуре.

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