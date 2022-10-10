Пензенским школьникам показали, как выглядит блиндаж

10.10.2022 | 12:05

Для пензенских подростков провели экскурсию, во время которой они смогли узнать, как во времена Великой Отечественной войны выглядел блиндаж.

Блиндаж - это постоянное или временное подземное укрытие для защиты от пулеметного, артиллерийского, минометного огня, напалма и оружия массового поражения. Кроме того, оно может использоваться для отдыха личного состава во время военных действий.

Экскурсия проводилась в музее находок поисковых отрядов «Свидетели бессмертного подвига» для учащихся Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

«Участники мероприятия побывали в специально воссозданном блиндаже, посетили фотовыставку «Война глазами поисковика» и ознакомились с военными документами с помощью интерактивного стола», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Школьникам раскрыли специфику поисковой работы, проиллюстрировав рассказ с помощью экспонатов, фотографий и видеороликов. Ребят больше всего заинтересовали предметы, позволившие установить личности бойцов и командиров.