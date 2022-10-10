Сетевое издание|18+|Понедельник|10 окт 2022|13:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенским школьникам показали, как выглядит блиндаж

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Для пензенских подростков провели экскурсию, во время которой они смогли узнать, как во времена Великой Отечественной войны выглядел блиндаж.

Блиндаж - это постоянное или временное подземное укрытие для защиты от пулеметного, артиллерийского, минометного огня, напалма и оружия массового поражения. Кроме того, оно может использоваться для отдыха личного состава во время военных действий.

Экскурсия проводилась в музее находок поисковых отрядов «Свидетели бессмертного подвига» для учащихся Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

«Участники мероприятия побывали в специально воссозданном блиндаже, посетили фотовыставку «Война глазами поисковика» и ознакомились с военными документами с помощью интерактивного стола», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Школьникам раскрыли специфику поисковой работы, проиллюстрировав рассказ с помощью экспонатов, фотографий и видеороликов. Ребят больше всего заинтересовали предметы, позволившие установить личности бойцов и командиров.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте