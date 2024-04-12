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Общество

У пензенцев появилась возможность посмотреть на небо в телескоп

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Вечером четверга, 11 апреля, в пензенском планетарии прошла презентация нового переносного телескопа.

«В наш телескоп можно рассматривать поверхность Луны и детали рельефа: кратеры, лунные моря, горы. Планеты надо отслеживать в реальном времени. В черте города можно попытаться отыскать еще объекты глубокого космоса, например звездные скопления. А чтобы посмотреть туманности и галактики, нужно отправляться за город», - рассказала научный сотрудник планетария Анна Сдобина.

В планетарии подчеркнули, что телескоп - «элемент приятный, но необязательный, как вишенка на торте».

Главное оборудование - оптико-механический проектор, который точно отображает картину звездного неба на куполообразном экране. Этот аппарат называется планетарием, именно от него пошло название научного учреждения. Телескоп дает возможность наблюдать за звездами и планетами в реальности.

Новый планетарий открыли 2 сентября 2023 года. Работу он начал в тестовом режиме, а с 3 января 2024-го перешел на регулярную работу. Покупка телескопа первоначально не предполагалась, однако впоследствии было решено приобрести оборудование, чтобы пензенцы могли вживую наблюдать за звездным небом.

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Источник — видео пензенского планетария
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