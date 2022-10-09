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Общество

Пензенцам объяснили, где можно получить психологическую поддержку

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Портал «Объясняем.рф» опубликовал телефоны, по которым можно обратиться за бесплатной психологической помощью и поддержкой.

Пензенцев проконсультируют психологи горячей линии МЧС России по номеру 8 (495) 989-50-50.

В кризисных ситуациях поддержку окажут сотрудники фонда «Сестры». Телефон - 8 (499) 901-02-01. Консультации доступны с понедельника по субботу, с 10:00 до 20:00. Также вопросы и обращения принимаются по электронной почте: online@sisters-help.ru.

Испытывающиеся тревожность пензенцы могут позвонить на горячую линию благотворительного фонда «Просто люди» по номеру 8 (495) 025-15-35. Звонок бесплатный и анонимный.

Также действует горячая линия в фонде «Люди людям». Когда-то там давали консультации тяжелобольным, но с начала пандемии стали оказывать психологическую помощь. Звонки принимают по номеру 8 (800) 201-76-10 в будни с 10:00 до 14:00.

Если необходима очная консультация, то за ней рекомендуется обратиться в районную поликлинику, психоневрологический диспансер или же научный центр.

«Обращение за психологической помощью - это шаг здорового человека, который осознает, что ему нужна поддержка специалистов», - отметил портал.

Ранее стало известно, что в России растет уровень тревожности населения. За неделю, прошедшую со дня объявления частичной мобилизации, он повысился в два раза.

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