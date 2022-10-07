Жителей Пензенской области ждут теплые выходные без дождя

07.10.2022 | 12:50

Жителей области ждут довольно теплые и недождливые выходные. Об этом сообщает пензенский гидрометеоцентр.

По данным синоптиков, в субботу, 8 октября, ожидается ночью +4...+6 градусов, днем +14...+16. Будет дуть умеренный западный ветер.

9-го числа в темное время суток уличные термометры покажут также +4...+6 градусов, в светлое +15...+17. Ветер южный умеренный.

В выходные будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Солнце если и выглянет, то ненадолго.

А вот в понедельник, 10 сентября, пойдет дождь, ожидается облачность с прояснениями и +12...+14 градусов. Обойтись без зонта в этот день вряд ли получится.