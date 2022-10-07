Жителей Пензенской области ждут теплые выходные без дождя

Жителей области ждут довольно теплые и недождливые выходные. Об этом сообщает пензенский гидрометеоцентр.
По данным синоптиков, в субботу, 8 октября, ожидается ночью +4...+6 градусов, днем +14...+16. Будет дуть умеренный западный ветер.
9-го числа в темное время суток уличные термометры покажут также +4...+6 градусов, в светлое +15...+17. Ветер южный умеренный.
В выходные будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Солнце если и выглянет, то ненадолго.
А вот в понедельник, 10 сентября, пойдет дождь, ожидается облачность с прояснениями и +12...+14 градусов. Обойтись без зонта в этот день вряд ли получится.
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