В Пензе подъезд дома превратился в баню из-за аварии на сетях

07.10.2022 | 18:31

Как лакомое блюдо на стол, так и дом на Пролетарской, 22, готовится к зиме, подогреваясь на паровой бане. С победным шумом вырываются жгучие клубы из теплотрассы, вместе с кипятком нашедшие выход из коммуникаций. Сезон отопления в многоэтажке начался с потопа в техническом помещении.

«Утром встали - и там дым, и тут кипяток, парит все, полон подвал воды!» - пожаловались жительницы дома Тамара Рыжова и Александра Демина.

«Транзитная труба, которая идет через наш дом, теплотрасса лопнула, течь. И мы вызывали - они приехали и сказали, что нечем копать», - сообщила их соседка Надежда Захарова.

В квартирах стало как в сауне, свежий ремонт в подъезде можно начинать оплакивать. Побелка промокла и осыпалась с потолка и стен. Дышать в доме тяжело.

«Несколько раз обращались во все организации, пока говорят только «ждите», - отметили местные жительницы.

В управляющей компании «Жилфонд» Железнодорожного района сообщили, что ремонт намечается на субботу, 8 октября. Ресурсоснабжающая организация устранит утечку. Отопление в доме пока отключать не будут.