В Кузнецке наметили дату отключения отопления

08.04.2024 | 17:47

Отопительный сезон в Кузнецке может завершиться 15 апреля. Об этом в понедельник, 8-го числа, на совещании в администрации рассказал глава города Сергей Златогорский.

«По тем прогнозам, какие есть, давайте прицелимся на 15-е», - отметил он.

В Пензе батареи начнут остывать со среды, 10 апреля. Глава города Александр Басенко сообщил об этом в своем телеграм-канале. По его словам, постановление уже подготовлено и находится на согласовании.

«Если прогнозы не изменятся, на этой неделе котельные в городе начнут поэтапно останавливать свою работу», - написал Александр Басенко.

По данным Приволжского УГМС, предстоящая рабочая неделя будет по-майски теплой. С понедельника по четверг синоптики обещают ночную температуру +5…+10 градусов, дневную - около +17…+20. В пятницу столбик термометра покажет около +16, в выходные похолодает до +10 градусов.