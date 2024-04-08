В Заречном решили закончить отопительный сезон

08.04.2024 | 10:50

Администрация Заречного, изучив прогноз погоды, приняла решение отключать отопление.

«Среднесуточная температура уже в течение нескольких дней держится на уровне выше +8 °С. Долгосрочный прогноз погоды говорит о том, что понижения температуры воздуха не ожидается. Поэтому отключение отопления в многоквартирных домах и учреждениях Заречного запланировано на конец текущей недели», – сообщил заместитель главы администрации Илья Дильман.

Точная дата пока не называется: еще не подписано соответствующее постановление, уточнили в администрации Заречного.

Ранее в Кузнецке предварительно сообщали, что отопительный сезон завершится в 20-х числах апреля.

В администрации Пензы от уточнения сроков пока воздерживаются.

Согласно данным Приволжского УГМС, предстоящая рабочая неделя будет по-майски теплой. С понедельника по четверг синоптики обещают ночную температуру +5…+10 градусов, дневную - около +17…+20. В пятницу столбик термометра покажет около +16, в выходные похолодает до +10 градусов.