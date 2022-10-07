В Кузнецке действует горячая линия для мобилизованных

07.10.2022 | 16:16

В прокуратуре Кузнецка действует специальная горячая линия по вопросам, касающимся призыва граждан на военную службу по мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Задать вопрос, получить консультацию, направить жалобу можно по телефону 8 (841-57) 3-28-32.

Время работы: с понедельника по четверг - с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 16:45, перерыв на обед - с 13:00 до 13:45.

С телефонами других организаций, занимающихся вопросами мобилизации, жители Пензенской области и члены их семей могут ознакомиться здесь.