Троллейбусы № 2 прекратили ходить в Кривозерье

06.10.2022 | 13:26

В Пензе со среды, 5 октября, временно изменили троллейбусный маршрут № 2. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Изменения необходимы для того, чтобы отремонтировать кабельную линию.

Теперь троллейбусы № 2 будут следовать через остановки «ОАО «Электромеханика», «Межшкольный учебный комбинат», «Улица Токарная», «Терновский мост», а затем повернут обратно.

Когда ремонт линии завершится, движение электротранспорта восстановят до микрорайона Кривозерье.