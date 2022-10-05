В санатории «Надежда» отработали действия в случае пожара

05.10.2022 | 11:32

В санатории «Надежда», расположенном в селе Ульяновка Кузнецкого района, прошло пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

В понедельник, 3 октября, пожарные подразделения Кузнецка отработали порядок действий в случае ЧП и провели практическую тренировку по эвакуации детей и взрослых. Кроме того, была проверена готовность как персонала санатория, так и подразделений добровольной пожарной команды р. п. Евлашево и служб жизнеобеспечения Кузнецка.

Сотрудники МЧС рассказали ребятам о местах возникновения и причинах возгораний и напомнили телефоны вызова экстренных служб.

С работниками санатория провели инструктаж по алгоритму действий в случае возгорания и использованию первичных средств пожаротушения при различных очагах.

«К объектам с массовым пребыванием людей, к которым относится санаторий «Надежда», сотрудники пожарной охраны всегда проявляют повышенное внимание. Пожарно-тактические учения на них проводятся регулярно», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

22 февраля 2021 года в «Надежде» случилось возгорание. На месте работали силы и средства Кузнецкого пожарно-спасательного гарнизона: 30 человек и 7 спецавтомобилей. Отдыхающие и персонал успешно эвакуировались, никто не пострадал. Выгорела комната санатория на площади 45 кв. м.