В Пензе отопление поступает в 78% многоквартирных домов

04.10.2022 | 10:34

По состоянию на вечер понедельника, 3 октября, в Пензе тепло поступает в 78% МКД, 85% образовательных заведений, 73% учреждений культуры, 77% объектов здравоохранения, 83% учреждений комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 40% объектов социального управления.

Информация об этом прозвучала на заседании штаба по отоплению в администрации города.

«Также отапливаются учреждения министерства труда и соцразвития области - 100%, министерства культуры региона - 60%, министерства спорта - 86%, министерства образования - 78%», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Присутствовавших на заседании представителей ресурсоснабжающих организаций призвали завершить пусконаладочные работы в срок (то есть до 5 октября), повысить эффективность при ликвидации аварий на теплотрассах, увеличив при необходимости количество бригад на объектах.

В целом по Пензенской области отопительный сезон должен быть запущен до 7 октября.