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Общество

В Пензе педагоги отпраздновали день учительских династий

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Для собравшихся педагогика не просто работа и даже не призвание. Из поколения в поколение семьи передавали опыт, и 12 лет назад в Пензе утвердили их праздник - день учительских династий. По традиции участники торжественно зажигают свечу.

«Как символ верности детям, Родине, всему тому, чему жизнь учительская должна быть посвящена и посвящается», - рассказала руководитель методической службы Управления образования г. Пензы Татьяна Кремнева.

70 династий людей, которые провели в школах не один десяток лет. В этом году в клуб приняли девять новых семей. Их представители выступили с докладами об истории поколений, профессиональном пути родителей, бабушек и дедушек.

Для всех организовали чаепитие, а музыкальным подарком стали выступления ведущих.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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