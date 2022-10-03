В Пензе педагоги отпраздновали день учительских династий

03.10.2022 | 21:06

Для собравшихся педагогика не просто работа и даже не призвание. Из поколения в поколение семьи передавали опыт, и 12 лет назад в Пензе утвердили их праздник - день учительских династий. По традиции участники торжественно зажигают свечу.

«Как символ верности детям, Родине, всему тому, чему жизнь учительская должна быть посвящена и посвящается», - рассказала руководитель методической службы Управления образования г. Пензы Татьяна Кремнева.

70 династий людей, которые провели в школах не один десяток лет. В этом году в клуб приняли девять новых семей. Их представители выступили с докладами об истории поколений, профессиональном пути родителей, бабушек и дедушек.

Для всех организовали чаепитие, а музыкальным подарком стали выступления ведущих.