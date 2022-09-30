Сетевое издание|18+|Пятница|30 сен 2022|14:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе приняли меры для обеспечения безопасности детей вблизи ФОКов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В пятницу, 30 сентября, на сессии Пензенской городской думы депутат Алексей Шуварин поднял вопрос о безопасности детей вблизи школьных ФОКов, где разместили мобилизованных.

«На территории образовательных учреждений, где и маленькие дети, и чуть повзрослее, сейчас собрали, извиняюсь, кучу мужиков. И эта проблема сейчас имеет место. К сожалению, есть необходимость принять какие-то меры безопасности», - констатировал он.

Мэр Пензы Александр Басенко пояснил, что комиссией, которую возглавляет губернатор, уже приняты все необходимые меры для разведения потоков детей и призванных военнослужащих.

«У нас несколько объектов, где территория школ и территория ФОКов вообще между собой не соприкасаются. Есть одна школа, куда мы доставили временные ограждения, которые используются при проведении массовых мероприятий. Их установили, закрепили.

Кроме того, на каждый ФОК у нас определены постоянные наряды полиции (9-10 человек) для поддержания порядка. Также дежурят сформированные подразделения военной полиции. Издано распоряжение по министерству образования о строжайшем запрете посещения территории ФОКов детьми и персоналом. На сегодняшний момент мы считаем, что угрозы для школьников нет. Ситуация контролируется», - объяснил Александр Басенко.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

0
0
0
 


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте