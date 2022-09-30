В Пензе приняли меры для обеспечения безопасности детей вблизи ФОКов

30.09.2022 | 13:11

В пятницу, 30 сентября, на сессии Пензенской городской думы депутат Алексей Шуварин поднял вопрос о безопасности детей вблизи школьных ФОКов, где разместили мобилизованных.

«На территории образовательных учреждений, где и маленькие дети, и чуть повзрослее, сейчас собрали, извиняюсь, кучу мужиков. И эта проблема сейчас имеет место. К сожалению, есть необходимость принять какие-то меры безопасности», - констатировал он.

Мэр Пензы Александр Басенко пояснил, что комиссией, которую возглавляет губернатор, уже приняты все необходимые меры для разведения потоков детей и призванных военнослужащих.

«У нас несколько объектов, где территория школ и территория ФОКов вообще между собой не соприкасаются. Есть одна школа, куда мы доставили временные ограждения, которые используются при проведении массовых мероприятий. Их установили, закрепили.

Кроме того, на каждый ФОК у нас определены постоянные наряды полиции (9-10 человек) для поддержания порядка. Также дежурят сформированные подразделения военной полиции. Издано распоряжение по министерству образования о строжайшем запрете посещения территории ФОКов детьми и персоналом. На сегодняшний момент мы считаем, что угрозы для школьников нет. Ситуация контролируется», - объяснил Александр Басенко.