Под Пензой родители потеряли находившуюся в школе первоклассницу

27.09.2022 | 15:54

Вечером в понедельник, 26 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился отец первоклассницы, учащейся в школе имени Лермонтова. Он рассказал, что накануне с его ребенком едва не случилось ЧП.

«Девочка шести с половиной лет была оставлена без присмотра после окончания занятий. О местонахождении ребенка администрация и представители школы не имели понятия. Организацией поиска моего ребенка пришлось заниматься только родителям - мне и моей супруге. Мы смогли упросить завуча школы предоставить возможность просмотреть запись камер видеонаблюдения, вместе с классным руководителем искали ребенка в каждом классе, благо за территорию школы ребенок не вышел.

Администрация инициативы в поиске ребенка не проявляла: не была привлечена полиция, система оповещения в школе не была задействована. Только через 40 минут мной и моей женой ребенок был обнаружен в классе дополнительных занятий, в который она попала с посторонним учителем», - изложил суть произошедшего мужчина.

По его мнению, процесс передачи детей-первоклассников родителям не организован безопасным образом: «Дети выводятся в огромную толпу родителей, где каждый родитель выхватывает из толпы ребенка и классный руководитель физически не способен отследить куда и с кем ушел вверенный ей ученик. Любой малолетний воспитанник может пропасть или быть похищен посторонними».

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась за комментарием к директору образовательного учреждения Ольге Баландиной.

«Абсолютно ничего не случилось. Закончились уроки, учитель вывел детей во двор, где по инициативе родителей была организована фотосъемка для последующего поздравления воспитателей, с которыми ребята не так давно расстались. Мама девочки должна была подойти туда, но вовремя не подошла. Ребенок самостоятельно вернулся в школу и прошел в кабинет английского языка, где и находился до прихода родителей. По всей видимости, у девочки не было телефона, поэтому она не могла сообщить родителям, где именно она находится. С ребенком абсолютно ничего не случилось», - подчеркнула руководитель школы.