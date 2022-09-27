Пензенский военком назвал фейком информацию о своей отставке

27.09.2022 | 09:45

Вечером в понедельник, 26 сентября, в Сети появилась информация о снятии с должности военного комиссара Пензенской области Андрея Суркова якобы из-за нарушений, допущенных при проведении частичной мобилизации.

В разговоре с корреспондентом сетевого издания «ПензаИнформ» Андрей Сурков опроверг эти данные, назвав их фейковыми.

«Это абсолютная глупость! Я на отправке (мобилизованных граждан. - Прим. ред.)!» - рассказал военком, уточнив, что по факту распространения недостоверной информации компетентные органы уже проводят проверку.

Аналогичный фейк публиковался и о военкомате в Нижнем Ломове. Утверждалось, что его работа приостановлена из-за проверки, организованной московской прокуратурой.

«Никакая проверка не проводится, военкомат работает в штатном режиме, все сотрудники на месте», - заявил «ПензаИнформ» военный комиссар Наровчатского, Нижнеломовского и Спасского районов Андрей Гаврилов.

Сурков подтвердил слова Гаврилова, подчеркнув, что в Нижнеломовском районе 27 сентября ожидается отправка мобилизованных.