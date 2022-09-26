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Общество

Жители Пензенской области за год побывали в 38 странах

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В преддверии Дня туризма, который традиционно отмечается 27 сентября, представители Пензастата обнародовали данные о путешествиях жителей региона в 2021 году.

«Предшествующий 2020 год с жестким режимом самоизоляции, затем постепенное его ослабление и снятие ограничительных мер способствовали росту интереса жителей региона к смене обстановки и путешествиям», - констатировали в Пензастате.

В 2021 году в Пензенской области работали 102 туристические фирмы. Наиболее распространенным являлся внутренний туризм, самыми популярными регионами - Краснодарский край и Республика Крым.

Услугами турфирм, связанными с поездками по России, воспользовались 18 800 человек. Они купили 7 600 турпакетов, потратив на это 300,7 млн рублей.

Выездной туризм интересовал 13 000 человек. Жители региона купили 4 900 заграничных турпутевок на сумму 701,5 млн рублей и побывали в 38 странах мира. Самыми востребованными оказались Турция, Египет, Абхазия, Объединенные Арабские Эмираты, Куба и Мальдивы.

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