Названы все категории военнообязанных, кого ждет мобилизация

26.09.2022 | 17:20

Стартовавшая в стране с 21 сентября частичная мобилизация вызвала ряд вопросов у россиян. Информация о критериях отбора призывников от разных ведомств отличается и она не всегда совпадает с тем, что происходит «на местах».

Минобороны и глава ведомства Сергей Шойгу неоднократно заявляли, что мобилизации подлежат граждане РФ имеющие боевой опыт, отслужившие в армии или с необходимой военно-учетной специальностью.

Призывать планировалось только первую категорию запаса. В нее входят рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры - до 50 лет, старшие - до 55 лет.

При этом граждан с кодом ВУС в военном билете 998 - пригодный для службы в армии, но ее не проходил и 999 - ограничено годен к службе в армии, но не имеет военной подготовки, мобилизовать не планировалось.

Портал «Объясняем.рф» указывает, что отсрочка по мобилизации предоставляется забронированным в порядке, определяемом правительством РФ, признанным временно негодным к военной службе по состоянию здоровья (имеющие категорию здоровья «Г», имеющим категорию «Д» – освобождение от призыва. А граждане РФ с категориями здоровья «А», «Б», «В» не имеют отсрочки от призыва по мобилизации.

На проблему несоответствия информации обратили внимание и в Государственной думе РФ. Российский правозащитник и общественный деятель, депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что на сайте Минобороны должны быть опубликованы четкие критерии отбора.

«Должны быть прописаны категории граждан, которые не подлежат мобилизации в принципе. Все документы, которые сейчас есть — рамочные, и их интерпретируют каждый, как хочет. Силой, обзывательствами, угрозами, разрозненной информацией вы никого не успокоите» — написала депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

Как отмечают эксперты, согласно федеральному закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат все граждане, пребывающие в запасе, у которых нет отсрочки. А к запасникам относятся не только те, кто проходил службу по призыву или отучился в военных вузах или в военных учебных центрах.

«Запасниками в России являются все военнообязанные. Сюда можно отнести не только отслуживших или не побывавших в армии по временному ограничению по состоянию здоровью, по семейным обстоятельствам, но даже тех, кто проходил альтернативную службу. Военнообязанными считаются и те лица, кто закончил военную кафедру», - отметил юрист Сергей Петров.