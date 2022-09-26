Сетевое издание|18+|Понедельник|26 сен 2022|17:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |

Общество

Названы все категории военнообязанных, кого ждет мобилизация

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Стартовавшая в стране с 21 сентября частичная мобилизация вызвала ряд вопросов у россиян. Информация о критериях отбора призывников от разных ведомств отличается и она не всегда совпадает с тем, что происходит «на местах».

Минобороны и глава ведомства Сергей Шойгу неоднократно заявляли, что мобилизации подлежат граждане РФ имеющие боевой опыт, отслужившие в армии или с необходимой военно-учетной специальностью.

Призывать планировалось только первую категорию запаса. В нее входят рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры - до 50 лет, старшие - до 55 лет.

При этом граждан с кодом ВУС в военном билете 998 - пригодный для службы в армии, но ее не проходил и 999 - ограничено годен к службе в армии, но не имеет военной подготовки, мобилизовать не планировалось.

Портал «Объясняем.рф» указывает, что отсрочка по мобилизации предоставляется забронированным в порядке, определяемом правительством РФ, признанным временно негодным к военной службе по состоянию здоровья (имеющие категорию здоровья «Г», имеющим категорию «Д» – освобождение от призыва. А граждане РФ с категориями здоровья «А», «Б», «В» не имеют отсрочки от призыва по мобилизации.

На проблему несоответствия информации обратили внимание и в Государственной думе РФ. Российский правозащитник и общественный деятель, депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что на сайте Минобороны должны быть опубликованы четкие критерии отбора.

«Должны быть прописаны категории граждан, которые не подлежат мобилизации в принципе. Все документы, которые сейчас есть — рамочные, и их интерпретируют каждый, как хочет. Силой, обзывательствами, угрозами, разрозненной информацией вы никого не успокоите» — написала депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

Как отмечают эксперты, согласно федеральному закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат все граждане, пребывающие в запасе, у которых нет отсрочки. А к запасникам относятся не только те, кто проходил службу по призыву или отучился в военных вузах или в военных учебных центрах.

«Запасниками в России являются все военнообязанные. Сюда можно отнести не только отслуживших или не побывавших в армии по временному ограничению по состоянию здоровью, по семейным обстоятельствам, но даже тех, кто проходил альтернативную службу. Военнообязанными считаются и те лица, кто закончил военную кафедру», - отметил юрист Сергей Петров.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте