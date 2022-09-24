За сутки более 650 пензенцев признали выздоровевшими после ковида

24.09.2022 | 13:25

В Пензенской области коронавирусом заразились еще 597 человек. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: 353 пришлись на Пензу, 72 - на Пензенский район, 35 - на Сердобский, 28 - на Бессоновский, 23 - на Никольский, 16 - на Мокшанский, 13 - на Городищенский, по 10 - на Пачелмский и Кузнецкий, по 8 - на Нижнеломовский район и город Заречный, 6 - на Спасский район, 5 - на Тамалинский, по 3 - на Бековский и Камешкирский.

Единичные случаи зафиксированы в Вадинском, Иссинском, Колышлейском и Лопатинском районах.

В течение минувших суток госпитализация потребовалась 39 жителям региона с коронавирусом.

«23 сентября выздоровевших - 659 человек, итого - 194 715. Умерших - 2 (6 064). Случаев подтвержденного COVID - 207 029», - уточнили в оперштабе.