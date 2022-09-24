В частном секторе Пензы подняли ушедший под воду мост

24.09.2022 | 18:00

На первый взгляд, история моста в районе Нахаловки яйца выеденного не стоит, но для жителей улицы Кошевого и одноименных проездов он важен. Пешеходный трафик небольшой, но конструкция у местных востребована.

В апреле 2022 года часть плит ушла под воду. Из подручных средств соорудили мостки, по которым передвигались горожане наподобие акробатов.

«Мост - просто болячка наша. Он был повыше, нормальный, потом внизу, наверное, все сгнило, вот и садится. Уж сколько лет-то», - рассказывала весной жительница дома на улице Парижской Коммуны.

После оценки ситуации (на место выезжали представители городского управления по делам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) глава администрации Пензы дал поручение коллективу муниципального предприятия восстановить пешеходную конструкцию между улицами Парижской Коммуны и Кошевого.

«Совместно с другими структурами мы приподняли мост, чтобы во время паводка не затапливало, люди могли бы пройти. Также произвели установку перильных ограждений - пока не до конца, они будут доделаны в ближайшее время», - сообщил заместитель руководителя МБУ «Пензавтодор» Павел Белорыбкин.

Местным жителям хотелось бы, чтобы конструкция стала более надежной и основательной, но пока люди рады и тому, что плиты теперь не в воде. Весна покажет, прошла ли проверку на прочность отремонтированная переправа.