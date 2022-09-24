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Общество

Повестка не вручена лично: в каком случае подлежащего мобилизации ждет до 10 лет тюрьмы

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В России продолжаются мобилизационные мероприятия, которые начались в стране по инициативе президента Владимира Путина. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, для участия в специальной военной операции на Украине планируется призвать в ряды вооруженных сил около 300 000 россиян.

«Это та работа, которая будет проводиться планово. Не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет», - отметил министр.

Предпочтение при мобилизации отдается гражданам РФ, у которых есть боевой опыт, за плечами служба в армии или необходимая в настоящий момент военно-учетная специальность.

Один из самых популярных вопросов последних дней – что делать, если человеку пришла повестка, но она не вручена ему лично. Граждане отмечают, что некоторым повестки оставляют в почтовых ящиках, кому-то просовывают в щель входной двери или передают родственникам.

Аналогичный вопрос поступил на прямую линию Минобороны, которую запустили после объявления мобилизации.

«На данный момент ответственность за неявку в военкомат предусматривает 21.5 КоАП «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Наказание — штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Уголовного наказания за неявку по повестке подлежащего мобилизации нет», - ответили специалисты ведомства.

Гражданин является мобилизованным и получает права и обязанности военнослужащего только после прибытия в военный комиссариат, прохождения медицинского освидетельствования, решения мобилизационной комиссии и издания соответствующего приказа военного комиссариата. Если гражданин уклоняется уже после этого, для него может наступить ответственность по недавно принятой 337-й статье УК РФ.

В субботу, 24 сентября, Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, который ранее был принят Государственной думой РФ во втором и третьих чтениях.

Кроме того, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен - от 3 до 10 лет и уголовная ответственность за мародерство - до 15 лет.

Ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

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