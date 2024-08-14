Сетевое издание|18+|Среда|14 авг 2024|23:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

История

История Пензы: Провинившимся горожанам отсекали пальцы и уши

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Вместе с основанием крепости Пенза возводились не только жилые и военные сооружения, одновременно первопоселенцы построили несколько темниц, которые находились приблизительно между улицей Белинского и будущим сквером имени Лермонтова.

Обычно несильно провинившихся жителей крепости сажали в специальное неотапливаемое помещение - холодную избу. Считалось, что, после того как узник сутки-двое померзнет в ледяной камере, совершать преступления ему больше не захочется.

За более серьезные проступки человека секли розгами или били батогами. Проштрафившегося первопоселенца клали на землю и начинали пороть прутьями по спине. Чтобы удар был как можно больнее, палачи заранее отмачивали розги в соленой воде. Максимальное число ударов доходило до ста, к этому времени спина человека представляла собой кровавое месиво.

За еще более тяжкие деяния преступника били кнутом-длинником, который рассекал кожу до мяса. Но самым страшным являлось наказание за разбой и убийство. По законам тех времен за это рубили пальцы, а с 1683 года стали отсекать уши.

Между прочим, в былые времена заключенные содержались за счет своих родственников. Если у арестанта не было близких, ему разрешали просить милостыню или зарабатывать на пропитание самостоятельно.

Сегодня от темниц первопоселенцев ничего не осталось. При этом тюрьмы находились не только здесь. Например, в середине XVIII века одно из пенитенциарных учреждений располагалось недалеко от вокзала Пенза-I.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте