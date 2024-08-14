История Пензы: Провинившимся горожанам отсекали пальцы и уши

14.08.2024 | 07:30

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Вместе с основанием крепости Пенза возводились не только жилые и военные сооружения, одновременно первопоселенцы построили несколько темниц, которые находились приблизительно между улицей Белинского и будущим сквером имени Лермонтова.

Обычно несильно провинившихся жителей крепости сажали в специальное неотапливаемое помещение - холодную избу. Считалось, что, после того как узник сутки-двое померзнет в ледяной камере, совершать преступления ему больше не захочется.

За более серьезные проступки человека секли розгами или били батогами. Проштрафившегося первопоселенца клали на землю и начинали пороть прутьями по спине. Чтобы удар был как можно больнее, палачи заранее отмачивали розги в соленой воде. Максимальное число ударов доходило до ста, к этому времени спина человека представляла собой кровавое месиво.

За еще более тяжкие деяния преступника били кнутом-длинником, который рассекал кожу до мяса. Но самым страшным являлось наказание за разбой и убийство. По законам тех времен за это рубили пальцы, а с 1683 года стали отсекать уши.

Между прочим, в былые времена заключенные содержались за счет своих родственников. Если у арестанта не было близких, ему разрешали просить милостыню или зарабатывать на пропитание самостоятельно.

Сегодня от темниц первопоселенцев ничего не осталось. При этом тюрьмы находились не только здесь. Например, в середине XVIII века одно из пенитенциарных учреждений располагалось недалеко от вокзала Пенза-I.