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История

История Пензы: Жизнь заключенных была подобна аду

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Российской империи на каторгу отправляли разными дорогами. Сухопутная проходила через Пензенскую губернию, а конкретно - мимо территории современной Северной Поляны.

Это было печальное зрелище: арестанты, звеня кандалами, хмуро брели по пыльным пензенским дорожкам. Пешие переходы считались самыми изнуряющими - порой от одного этапа до другого приходилось идти едва ли не целые сутки при любой погоде, будь то ураган с ливнем или мороз под 30 градусов.

Наконец, когда каторжники достигали очередного этапа - а в Пензе он находился чуть выше современной улицы Каракозова, - всех отправляли во временные бараки, где были на редкость ужасающие условия пребывания.

Декабрист Максимов писал о них следующее: «Этапы тесны, разместиться в них по-человечески невозможно. Казарменная атмосфера от переполнения людьми, от испарений сырой одежды, от параши не моющейся делается непригодною для жизни. А затем начинается на этапе шум, крики, карты, кости, ссоры, пляска - истинное подобие ада».

Кормили заключенных плохо - арестантам давали баланду из капусты, несколько кусков хлеба и воду. При таких условиях добраться до конечной цели удавалось не всем.

Между прочим, в начале ХХ века по числу приговоренных к каторге Пенза занимала 12-е место среди 87 регионов империи.

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