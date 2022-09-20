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Общество

У кузнечанина потребовали возврата денег за некупленную «Газель»

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Житель Кузнецка, заключивший социальный контракт, должен будет вернуть деньги в областной бюджет. Такое решение принял суд.

В июне 2021 года мужчина обратился в отдел соцзащиты Кузнецка, решив заключить социальный контракт по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». Горожанину одобрили предоставление 209 000 рублей, которые предполагалось потратить на покупку автомобиля «Газель». На нем перевозились бы грузы.

«Также в целях исполнения программы социальной адаптации гражданин был поставлен на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2021 год», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Однако время шло, а мужчина и не думал представлять документы, подтверждающие, что на выделенные деньги он приобрел «Газель». Сотрудники отдела соцзащиты, администрации города звонили ему, писали письма и даже выезжали к нему домой, но результата не было. Человек не отчитывался о потраченных деньгах и не возвращал их.

В итоге отдел соцзащиты обратился в суд и взыскал с кузнечанина предоставленную сумму. Также он должен будет оплатить государственную пошлину в размере 5 290 рублей. Деньги пойдут в городскую казну.

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Гость||

А разве за 209 тысяч можно купить автомобиль, тем более, грузовой?

Гость||

РОССИЯ, Страна Возможностей. Раз дали в гос органе такую сумму, им виднее.

Гость||

Гость писал(a):

разве за 209 тысяч можно
Гость писал(a):
. Раз дали в гос органе такую
Дурачку неведомо, что это только ЧАСТЬ стоимости...


Имя: Гость
Комментарий:

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