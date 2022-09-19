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Общество

У здания управления ГИБДД появились патрульные «Жигули»

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Автопарк сотрудников Госавтоинспекции Пензенской области пополнился еще одной машиной. Но нести дежурство на ней блюстители дорожного порядка не будут. Экземпляр раритетный, и место ему - в музее под открытым небом, прямо у входа в здание регионального управления ГИБДД. А появился экспонат на колесах там исключительно по инициативе жителя Лунинского района Владимира Баскова. Это он отправил инспекторов назад, в 70-е годы прошлого века.

«Решил, что можно создать такой автомобиль просто для дома, для себя, поставить на стоянку. Потом местные жители подходили, фотографировались, кому-то нравилось. Все работает, заводится, машина полностью исправна», - рассказал владелец автомобиля Владимир Басков.

У дома энтузиаста «Жигули» простояли недолго. Чтобы «машину времени» не поломали, Владимир решил обратиться к тем, чья служба и опасна, и трудна. В ГИБДД оказались рады столь неожиданному пополнению музейной коллекции.

«Конечно, данный раритет не сравнится с современной техникой, которая сейчас у нас стоит на вооружении Госавтоинспекции, где больше комфорта и удобства для несения службы сотрудниками. Там кондиционеры, различная автоматика, электроника половину делает за водителя. Но этот автомобиль надолго оставит память», - подчеркнул начальник отдела УГИБДД УМВД по Пензенской области Павел Болтышев.

Владимир Басков приложил все усилия для того, чтобы машина ГАИ максимально походила на патрульный транспорт инспекторов 70-х годов.

«Даже деревянный жезл подарили, а не как сейчас светящийся. Салон полностью соответствует - в коричневом цвете. Руль узкий, который сейчас тоже всем в диковинку», - отметил Владимир Басков.

Для новой старой машины у здания управления ГИБДД оборудовали специальную площадку рядом с желто-синим «Уралом», уже ставшим достопримечательностью.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Вот они,гбддешники,кто их искал?

Гость||

Матюкина под машину не перезахоронили в назидание.

Аццкий дядька был.

Гость||

Ошибка , верхняя мигалка должна быть красной, а не оранжевой ! Могли бы и найти.

Гость||

Ебалова не пригласили на открытие?


Имя: Гость
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