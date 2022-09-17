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Общество

В Пензенской области за сутки подтверждено 569 случаев COVID-19

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В субботу, 17 сентября, региональный оперативный штаб сообщил о 569 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 50 человек отправились на лечение в стационар.

Более половины заболевших (326) - жители Пензы. 54 человека заболело в Сердобском районе, 51 - в Пензенском, 34 - в Никольском, 22 - в Лунинском, по 10 - в Тамалинском районе и городе Заречном.

Однозначными числами выражены показатели заболеваемости в Колышлейском (7), Бессоновском, Наровчатском, Спасском (по 6), Бековском, Пачелмском, Шемышейском (по 5), Кузнецком, Неверкинском (по 4), Малосердобинском (3), Белинском, Камешкирском, Лопатинском (по 2), Башмаковском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском и Каменском районах (по 1).

Обще количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в Пензенской области достигло 202 802.

За это время зарегистрировано 191 222 выздоровевших (в том числе 541 - за минувший день) и 6 057 умерших пациентов с коронавирусной инфекцией (последний летальный случай зарегистрирован 16 сентября).

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Гость||

Судя по "обилию" комментариев,уже мало кто к этой белиберде серьёзно относится.

Гость||

Не устали это писать! Во всем мире все хорошо а одна пенза болеет обычным орви. А пишут ковид по деньгам соскучились.


Имя: Гость
Комментарий:

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