В Пензенской области за сутки подтверждено 569 случаев COVID-19

17.09.2022 | 12:18

В субботу, 17 сентября, региональный оперативный штаб сообщил о 569 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 50 человек отправились на лечение в стационар.

Более половины заболевших (326) - жители Пензы. 54 человека заболело в Сердобском районе, 51 - в Пензенском, 34 - в Никольском, 22 - в Лунинском, по 10 - в Тамалинском районе и городе Заречном.

Однозначными числами выражены показатели заболеваемости в Колышлейском (7), Бессоновском, Наровчатском, Спасском (по 6), Бековском, Пачелмском, Шемышейском (по 5), Кузнецком, Неверкинском (по 4), Малосердобинском (3), Белинском, Камешкирском, Лопатинском (по 2), Башмаковском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском и Каменском районах (по 1).

Обще количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в Пензенской области достигло 202 802.

За это время зарегистрировано 191 222 выздоровевших (в том числе 541 - за минувший день) и 6 057 умерших пациентов с коронавирусной инфекцией (последний летальный случай зарегистрирован 16 сентября).