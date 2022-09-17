В Пензенской области субботник пройдет с учетом эпидобстановки

17.09.2022 | 10:13

В Пензенской области пройдет традиционный осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

Соответствующее распоряжение, подписанное председателем регионального правительства Николаем Симоновым, размещено на сайте органа исполнительной власти.

Месячник стартует в пятницу, 23 сентября, и завершится 22 октября всеобщим субботником, который будет проведен с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Руководители органов местного самоуправления, предприятий и организаций должны провести в коллективах разъяснительную работу, организовать еженедельные санитарные пятницы и субботник.

Во время месячника необходимо расчистить зоны отдыха, лесопарки, места воинских захоронений, вырубить сухостой и посадить новые деревья и кустарники.