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Общество

В Пензенской области субботник пройдет с учетом эпидобстановки

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В Пензенской области пройдет традиционный осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

Соответствующее распоряжение, подписанное председателем регионального правительства Николаем Симоновым, размещено на сайте органа исполнительной власти.

Месячник стартует в пятницу, 23 сентября, и завершится 22 октября всеобщим субботником, который будет проведен с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Руководители органов местного самоуправления, предприятий и организаций должны провести в коллективах разъяснительную работу, организовать еженедельные санитарные пятницы и субботник.

Во время месячника необходимо расчистить зоны отдыха, лесопарки, места воинских захоронений, вырубить сухостой и посадить новые деревья и кустарники.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Месячник стартует в пятницу, 23 сентября, и завершится 22 октября всеобщим субботником,
Вот приколисты!!!

А деньги кто в карман полохит за выполненную работу?

Гость||

Опять на дворниках экономят и терпил выгоняют работу жкх делать за даром! Даже в ссср до этого не додумались, чтобы целый месяц народ гонять по субботам на бп работу! Когда эта гнилая традиция появилась, чет не припомню!

Гость||

Обнаглели! Сами пусть выходят на субботники со своей администрацией хоть каждый день. Зарплаты, наверное, хорошие получают, а в городе грязь.

Гость||

гастеры с мангалами будут?


Имя: Гость
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