В Пензенской области субботник пройдет с учетом эпидобстановки

В Пензенской области пройдет традиционный осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.
Соответствующее распоряжение, подписанное председателем регионального правительства Николаем Симоновым, размещено на сайте органа исполнительной власти.
Месячник стартует в пятницу, 23 сентября, и завершится 22 октября всеобщим субботником, который будет проведен с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Руководители органов местного самоуправления, предприятий и организаций должны провести в коллективах разъяснительную работу, организовать еженедельные санитарные пятницы и субботник.
Во время месячника необходимо расчистить зоны отдыха, лесопарки, места воинских захоронений, вырубить сухостой и посадить новые деревья и кустарники.
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penzainform.ru писал(a):Вот приколисты!!!
А деньги кто в карман полохит за выполненную работу?