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Общество

В Пензенской области борются с дефицитом педагогов

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«У нас есть дефицит педагогических кадров. Это правда, и мы это не отрицаем», - констатировал глава пензенского минобра Алексей Комаров во время прямой линии в пятницу, 16 сентября.

Обратившаяся с соответствующим вопросом женщина подчеркнула, что нехватка кадров особенно ощущается в сельских школах. Она поинтересовалась, что делается сейчас для борьбы с дефицитом, не рассматривается ли такой вариант решения проблемы, как распределение выпускников вузов - хотя бы тех, которые обучались на бюджете.

«Укомплектованность педагогическими кадрами в системе образования Пензенской области на данный момент составляет 98,6%. Что делается? Я могу сказать, что в 2022 году в педагогическом институте увеличено количество бюджетных мест, чтобы больше абитуриентов поступило и при выпуске они бы уже работали в наших школах», - рассказал Комаров.

Он уточнил, что за три года в школы пришло более 800 молодых учителей.

«Три педагога (по физике, математике) приехали в сельскую местность для работы по программе «Земский учитель». В следующем году мы расширяем этот проект, и у нас будет уже не 3, а 15 человек», - заключил министр.

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Гость||

800 и 3 смешно и печальненько. А будет 15, во крутяк. Зато в министерстве работу которую делали 3 человека, теперь 800.

Гость||

Безработных с биржы зазывать не пробовали?))

Гость||

Ой, а куда это они делись то? В бизнес ушли?

Гость||

Набирайте чурок!

Гость||

Воспитывать нужно а не бороться, такая "тундра"


Имя: Гость
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