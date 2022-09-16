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Общество

В Пензе наградили лучших финансистов региона

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Когда Любовь Пчелинцева приехала в Пензу по распределению после окончания Саратовского экономического института, то ей поначалу город не понравился, показался каким-то неуютным. А через некоторое время - наоборот, краше его уже и не было.

«Работала всю жизнь в областном финансовом отделе, потом его переименовывали то в министерство финансов, то в управление финансов, потом - опять министерство финансов. Последние 15 лет перед пенсией я работала заместителем министра финансов. Вначале и налоговая инспекция, которая выделилась, и казначейство - это все был областной финансовый отдел. Были отдел доходов, который занимался доходами, отдел финансовый, отраслей народного хозяйства», - рассказала ветеран труда Любовь Пчелинцева.

Любой специалист в данной области скажет, что финансы - это не деньги, а отношения между банками, предприятиями, организациями, которые с каждым годом становятся все обширнее и крепче.

«Раньше бюджет области на двух страничках умещался - доходы/расходы, мы его наизусть знали. А сейчас каждая строчка расписана по кодам, по наименованиям - в общем, очень сложно», - отметила Любовь Пчелинцева.

В финансовой системе Пензенской области трудятся около 800 человек, и им, как и российским коллегам, приходится решать на местах непростые задачи. Вызовов у современной экономики много, сказал глава Минфина страны в своем приветственном послании.

«Вначале - пандемия, затем - недружественные действия ряда зарубежных стран. Эти испытания российская финансовая система выдержала достойно, обеспечив своевременное финансирование всех социально значимых расходов, а также задач по поддержке бизнеса и граждан», - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В честь профессионального праздника грамотами губернатора и Законодательного собрания наградили лучших сотрудников ведомства. Некоторым было присвоено почетное звание «Заслуженный финансист Пензенской области».

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Вот все сытые,счастливые и довольные. А учителей показали вчера на профзанятии? Больно смотреть...


Имя: Гость
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