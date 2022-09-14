Общество

В Засечном учеников ознакомили с профессией госавтоинспектора

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Учащиеся школы имени М. Ю. Лермонтова в Засечном смогли стать волонтерами в рядах юных инспекторов дорожного движения. Для них организовали специальное занятие, ориентированное на снижение числа ДТП и травматизма несовершеннолетних.

В гости к ребятам пожаловали сотрудники Госавтоинспекции и представители экспертного центра «Движение без опасности». Прежде всего школьникам рассказали о профессиях, связанных с обеспечением порядка на дорогах.

«Есть очень важный блок на мероприятии, где дети проходят тестирование с психологом. Мы понимаем их направленность в дальнейшем, чему им стоит учиться, на какое направление пойти, гуманитарии они или больше технологи либо инженеры. Здесь они также могут пройти это тестирование», - рассказала представитель экспертного центра «Движение без безопасности» Наталья Титова.

В игровой форме учащимся напомнили правила дорожного движения. На некоторых этапах урока безопасности школьники сами моделировали сложные ситуации и находили правильные решения.

«Представители экспертного центра «Движение безопасности» приезжают к нам в область уже в третий раз, и мероприятие «Волонтер ЮИД» проводится впервые. Взаимодействие, я думаю, будет продолжаться на постоянной основе», - отметил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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