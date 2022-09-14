Общество

В Кузнецке рекомендовали ускорить работы на мосту на ул. Свердлова

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В Кузнецке ремонт дорог необходимо завершить до 29 сентября. Такую рекомендацию дал глава областного минстроя Александр Гришаев во время своего визита на объекты города.

В этом году Кузнецку из регионального дорожного фонда на ремонт покрытия выделили 88 млн рублей. На эти средства должны были заменить асфальт на 14 улицах.

Продолжаются работы на пешеходном мосту на улице Свердлова. Сооружение перекрыли 21 апреля до тех пор, пока не завершится ремонт.

Подрядчик восстановит узлы балок пролетных строений, заменит асфальтобетонное покрытие, перила, лестничные сходы, усилит опоры моста и благоустроит территорию. Объект планировалось сдать в конце октября.

«Министр рекомендовал увеличить темп производства строительно-монтажных работ и ввести мост в эксплуатацию согласно муниципальному контракту», - сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области.

Ремонт сооружения обойдется в 71 млн рублей.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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