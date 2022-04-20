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Общество

Кузнечане лишатся пешеходного моста на ул. Свердлова

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В Кузнецке готовятся перекрыть пешеходный мост на улице Свердлова. Сооружение требует капитального ремонта.

По мосту нельзя будет ходить с четверга, 21 апреля. Ремонт планируют завершить к концу октября 2021 года. Работы обойдутся в 71 млн 237 тыс. рублей.

«Из них средства федерального бюджета - 36 млн 792 тыс. рублей, бюджета Пензенской области - 25 млн 18 тыс. рублей, бюджета Кузнецка - 11 млн 773 тыс. рублей», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Подрядчику предстоит восстановить узлы балок пролетных строений, заменить асфальтобетонное покрытие, элементы деформационных швов, перила, щиты ограждения контактной сети, лестничные сходы.

Специалисты усилят стойки опор моста, отремонтируют защитный слой железобетонных конструкций, нанесут антикоррозийное покрытие, установят водосточную систему на опоре № 3.

«Финальной частью работ предусмотрено благоустройство территории: асфальтирование подходов к лестничным сходам, планировка территории с посевом трав, укрепление откосов выемки к железнодорожным путям мощением», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

Каждый день лишают народ чего-то, лишенцы кругом, ужас!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ремонт планируют завершить к концу октября 2021 года
ТО есть уже завершили?

Имя: Гость
Комментарий:

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