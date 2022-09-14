Общество

Регион окажется под влиянием североатлантического вихря

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Официально такого понятия, как бабье лето, у метеорологов не существует - они говорят о возврате тепла. Обычно это период с 14 по 28 сентября, когда на смену осенним похолоданиям в Россию из южных районов Западной Европы приходит Азорский антициклон, несущий более прогретый воздух, и погода становится сухой и солнечной.

«В прошедшие выходные, 10-11 сентября, ненастье взяло тайм-аут и в регион пришел холодный северный антициклон, то есть дожди прекратились, но ночи стали холодными - вплоть до заморозков (0...-3 °С). Днем под лучами еще теплого солнца воздух прогревался до +13...+18 °С», - сообщила начальник отдела прогнозов Пензенского гидрометеоцентра Светлана Иванкова.

По наблюдениям пензенских синоптиков, именно в минувшие выходные были первые пробы сил бабьего лета. Но уже на этой неделе регион окажется под влиянием североатлантического вихря, вновь пойдут дожди разной интенсивности.

«Я думаю, что жителям региона не стоит расстраиваться. Возможно, природа еще сжалится над нами и порадует погожими днями. До первых чисел октября, которые являются датой окончания так называемого бабьего лета, вероятно, придет этот период», - рассказала Светлана Иванкова.

В 2021-м в Пензе бабье лето пришло в начале второго осеннего месяца - стояли теплые дни и температура была майская. Соответствующие яркие картинки размещали даже на официальной страничке городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Самое жаркое бабье лето, по наблюдениям синоптиков, было в 2010 году. Сегодняшняя погода не напоминает тот знойный период даже отдаленно - скорее, это настоящая осень.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Женщины(бабы) в Пензе самые обаятельные и привлекательные,а вот лето бабье не радует...

Гость||

Ничего страшного, не пугайтесь люди, всю жизнь такая погода. Отопление до 15 октября нам не надо.


Имя: Гость
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