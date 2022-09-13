Сетевое издание|18+|Вторник|13 сен 2022|10:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

Общество

В мэрии рассказали, когда нанесут разметку на улице Измайлова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Даже с началом осени на отремонтированной дороге в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе не появилась разметка. Обращение к ответственным лицам, в котором озвучена эта проблема, опубликовали в нескольких городских сообществах во «ВКонтакте».

«Кто-то, может, подскажет, когда будет разметка? В паспорте проекта указано, что 1 сентября завершатся работы (по ремонту дороги на ул. Измайлова. - Прим. ред.). Завершиться они завершились, но из-за отсутствия разметки на Измайлова неоднократные аварии. Как всегда, ждут первого снега?» - задался вопросом местный житель.

Представители администрации Пензы ответили, что работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки подрядная организация будет проводить после устранения замечаний, связанных с ремонтом проезжей части.

Планируется, что произойдет это до 30 сентября.

«Ответственный по данному вопросу - Управление ЖКХ, отдел организации дорожного хозяйства, телефон 48-01-61», - сообщили горожанину.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/citypnz
0
0
0
 
Гость||

Можно еще к новому году нанести. Прям по снежной каше

Гость||

Гость писал(a):

Можно еще к новому году нанести. Прям по снежной каше
Скачи мимо.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте