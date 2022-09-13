В мэрии рассказали, когда нанесут разметку на улице Измайлова

13.09.2022 | 09:34

Даже с началом осени на отремонтированной дороге в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе не появилась разметка. Обращение к ответственным лицам, в котором озвучена эта проблема, опубликовали в нескольких городских сообществах во «ВКонтакте».

«Кто-то, может, подскажет, когда будет разметка? В паспорте проекта указано, что 1 сентября завершатся работы (по ремонту дороги на ул. Измайлова. - Прим. ред.). Завершиться они завершились, но из-за отсутствия разметки на Измайлова неоднократные аварии. Как всегда, ждут первого снега?» - задался вопросом местный житель.

Представители администрации Пензы ответили, что работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки подрядная организация будет проводить после устранения замечаний, связанных с ремонтом проезжей части.

Планируется, что произойдет это до 30 сентября.

«Ответственный по данному вопросу - Управление ЖКХ, отдел организации дорожного хозяйства, телефон 48-01-61», - сообщили горожанину.