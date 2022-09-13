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Общество

Школьников в атмосфере праздника обучат безопасности на дороге

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В Засечном с 14 по 15 сентября пройдут дни открытых дверей, посвященные безопасности дорожного движения «Волонтер «ЮИД».

Праздничной площадкой станет школа имени М. Ю. Лермонтова.

Ребят познакомят с работой по обеспечению безопасности дорожного движения, они пройдут тестирование, которое поможет им найти будущее место в мире профессий, определят, смогут ли вступить в отряды юных инспекторов движения.

Также школьники получат консультацию по выбору учреждения для дальнейшего обучения, посетят различные лекции и дискуссии с известными спикерами.

Знания участники праздника закрепят в зонах интерактивно вовлекающих и развлекательных активностей, в этом им поможет тренер.

Кроме того, ребятам вручат подарки и памятные призы.

«Праздничную атмосферу и активность гостей будут поддерживать профессиональные аниматоры. Посетить мероприятие сможет любой желающий. Вход свободный, без регистрации», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

День открытых дверей начнется в 13:00.

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