Школьников в атмосфере праздника обучат безопасности на дороге

В Засечном с 14 по 15 сентября пройдут дни открытых дверей, посвященные безопасности дорожного движения «Волонтер «ЮИД».
Праздничной площадкой станет школа имени М. Ю. Лермонтова.
Ребят познакомят с работой по обеспечению безопасности дорожного движения, они пройдут тестирование, которое поможет им найти будущее место в мире профессий, определят, смогут ли вступить в отряды юных инспекторов движения.
Также школьники получат консультацию по выбору учреждения для дальнейшего обучения, посетят различные лекции и дискуссии с известными спикерами.
Знания участники праздника закрепят в зонах интерактивно вовлекающих и развлекательных активностей, в этом им поможет тренер.
Кроме того, ребятам вручат подарки и памятные призы.
«Праздничную атмосферу и активность гостей будут поддерживать профессиональные аниматоры. Посетить мероприятие сможет любой желающий. Вход свободный, без регистрации», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
День открытых дверей начнется в 13:00.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀