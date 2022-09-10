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Общество

В пензенском УМВД инвалиду из Киева оформят гражданство России

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Лолита Гарбуз в Пензу приехала из Киева несколько лет назад, постепенно сюда перебралась вся ее семья. Женщина - уже гражданка России, а вот ее супруг прибыл совсем недавно, однако документы оформить не мог по состоянию здоровья: мужчина не ходит.

«В управление по вопросам миграции обратилась гражданка Российской Федерации с просьбой об оказании содействия в приеме заявления на приобретение гражданства в упрощенном порядке от супруга, который в силу ограниченных возможностей здоровья не может лично обратиться в подразделение по вопросам миграции. Руководством управления было принято решение о приеме заявления по месту жительства заявителя», - сообщила старший инспектор УВМ УМВД России по Пензенской области Анна Толокнова.

Полицейские подробно разъяснили женщине порядок оформления документов и ответили на все ее вопросы.

Заявление принято к рассмотрению, после вынесения решения мужчине выдадут новый паспорт.

«Будет уже полностью гражданин России. Здесь комфортно морально и физически, я спокойна за младшего сына», - отметила Лолита Гарбуз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Зачем им наша дыра? Из столицы в тьмутаракань ехать, бедные люди!

Гость||

Пусть гарбузов проверят как следует,вдруг засланые.

Гость||

У нас родственник дальний из Киева через Польшу в Швейцарию рванул после начала сво, потом семья к нему приехала, дали 2х комнатную кв., пособие жене и детям по 2т евро, на работу устроили, вот это я понимаю комфорт, а у нас пенсию 10тыр деревянных, паспорт и шиш без масла.

Гость||

Бедный инвалид, комфортно физически, ага, врача не дождёшься, приходится в прокуратуру жаловаться!

Гость||

Это рывок или прорыв?


Имя: Гость
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