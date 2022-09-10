В пензенском УМВД инвалиду из Киева оформят гражданство России

10.09.2022 | 17:00

Лолита Гарбуз в Пензу приехала из Киева несколько лет назад, постепенно сюда перебралась вся ее семья. Женщина - уже гражданка России, а вот ее супруг прибыл совсем недавно, однако документы оформить не мог по состоянию здоровья: мужчина не ходит.

«В управление по вопросам миграции обратилась гражданка Российской Федерации с просьбой об оказании содействия в приеме заявления на приобретение гражданства в упрощенном порядке от супруга, который в силу ограниченных возможностей здоровья не может лично обратиться в подразделение по вопросам миграции. Руководством управления было принято решение о приеме заявления по месту жительства заявителя», - сообщила старший инспектор УВМ УМВД России по Пензенской области Анна Толокнова.

Полицейские подробно разъяснили женщине порядок оформления документов и ответили на все ее вопросы.

Заявление принято к рассмотрению, после вынесения решения мужчине выдадут новый паспорт.

«Будет уже полностью гражданин России. Здесь комфортно морально и физически, я спокойна за младшего сына», - отметила Лолита Гарбуз.