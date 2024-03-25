В Пензе сотрудница маркетплейса украла золото на полмиллиона

25.03.2024 | 12:45

35-летняя пензячка, менеджер пункта выдачи маркетплейса, за несколько месяцев обманула интернет-магазин почти на полмиллиона. Она крала золотые изделия и продавала их.

На криминальный путь горожанка встала в ноябре - заказывала украшения, получала их и относила в ломбард.

«К дате возврата она заказывала аналогичный товар и осуществляла подмен. И так несколько раз», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Эльвира Мишиева.

Всего работница маркетплейса совершила пять краж, деньги потратила на себя и до февраля жила спокойно, пока ее не вычислили.

«В отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - отметила Эльвира Мишиева.