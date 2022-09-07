Пензячка о детсаде: Снова требуют справку от тех, кто не болел

07.09.2022 | 12:37

Образовательные организации Пензенской области усилили контроль за приемом детей из-за риска распространения коронавируса.

На это обратила внимание жительница Пензы.

«С 1 января 2021 года вступили в силу новые санитарные правила. В соответствии с ними детям, которые ранее уже посещали детский сад, никакие справки получать не требуется при условии, что они не были на больничном, а отсутствовали по причине отпуска, каникул или домашнего режима. Но в детсаду продолжают требовать справки от педиатра и анализ на гельминты. Просьба пояснить правомерность данного требования. Почему опять требуют справку от педиатра в сад после отпуска?» - задала она вопрос редакции «ПензаИнформ».

В Управлении образования Пензы, куда было перенаправлено обращение, пояснили, что администрации образовательных учреждений действуют в соответствии с рекомендациями Минздрава России от 11 августа 2022-го, разработанными перед началом учебного года.

«Всем руководителям образовательных организаций рекомендовано усилить контроль за принятием детей - принимать только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными», - говорится в ответе.

Подчеркивается, что правила касаются и тех, кто болел, и тех, кто просто отсутствовал более пяти дней (за исключением выходных и праздников).