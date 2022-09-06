На проспекте Строителей парковка появилась благодаря ремонту на сетях

06.09.2022 | 14:20

В Пензе у дома № 38 на проспекте Строителей коммунальщики «создали» парковку. Автомобилисты стали оставлять транспорт на месте разрытия, где не восстановили асфальт после ремонта сети.

О проблеме горожанка Наталья сообщила на странице главы региона в соцсети «Одноклассники».

В своем видео пензячка показала асфальтированную дорожку, ведущую к дому. Когда-то ею пользовались местные жители и прохожие, теперь же асфальт вскрыт, место отсыпано щебнем, там постоянно паркуются водители.

«А люди должны ходить по грязи. Почему коммунальщики не восстановили асфальт? Кто за это отвечает? У нас скоро людям вообще негде будет ходить, машины стоят на тротуарах, везде. И никто об этом не думает», - пожаловалась Наталья.

Ее сообщение прокомментировал подписчик губернатора Владимир. Мужчина указал, что «это проблема по всему городу». Пензенец посетовал, что планирование дворов таково, что там мало пространства не только для машин, но и для пешеходов.

Горожанам ответил представитель регионального правительства.

«Администрация Пензы на постоянной основе проводит работу по обустройству парковочных мест при ремонте и реконструкции улично-дорожной сети с учетом действующих нормативов. Проводится работа по организации парковочных мест на загруженных территориях на платной основе», - пояснил он.

Пензенцам предложили принять участие в конкурсе социально значимых проектов, получить грант и обустроить на эти средства парковку у дома.