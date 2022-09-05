В Пензенской области начали начислять детские пособия за сентябрь

В Пензенской области детские пособия за сентябрь начали поступать на счета родителей и законных представителей. Об этом в понедельник, 5-го числа, сообщил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.
До 11 сентября будут зачислены следующие ежемесячные выплаты:
- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- на ребенка от 3 до 7 лет;
- в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет;
- на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;
- многодетным семьям (на детей до 6 лет и детей от 6 лет до окончания обучения в образовательном учреждении);
- на ребенка (для малоимущих семей).
«Финансирование выплат осуществляется из федерального и регионального бюджетов», - напомнил Алексей Качан.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀
а для чего создавать об этом новость?
Тогда пишите о начислении зарплаты в каждом министерстве например.