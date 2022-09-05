В Пензенской области начали начислять детские пособия за сентябрь

05.09.2022 | 12:50

В Пензенской области детские пособия за сентябрь начали поступать на счета родителей и законных представителей. Об этом в понедельник, 5-го числа, сообщил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

До 11 сентября будут зачислены следующие ежемесячные выплаты:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- на ребенка от 3 до 7 лет;

- в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет;

- на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;

- многодетным семьям (на детей до 6 лет и детей от 6 лет до окончания обучения в образовательном учреждении);

- на ребенка (для малоимущих семей).

«Финансирование выплат осуществляется из федерального и регионального бюджетов», - напомнил Алексей Качан.