Для кузнечан создали точку буккроссинга

05.09.2022 | 16:28

В Кузнецке появилась первая точка буккроссинга. Книги желающие горожане смогут подобрать у диагностического центра на улице Стекловской, 80.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, придумал и воплотил проект горожанин Евгений Бублиенов. Он же поделился идеей разбить сквер рядом с точкой буккроссинга.

«Русский человек всегда был духовным человеком, ищущим, страждущим знаний, сомневающимся, размышляющим. Это касается, прежде всего, литературы, искусства. Это хорошее начинание, очень востребованное», - написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Златогорский.

Он поддержал идею активиста создать сквер.

Буккроссинг - общественное движение, которое действует по принципу социальных сетей. Прочитав книгу, человек оставляет ее в специальной точке, чтобы другой смог ее забрать, а затем вернуть. «Путешествие» литературы обычно отслеживается через интернет.