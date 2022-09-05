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Общество

Для кузнечан создали точку буккроссинга

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В Кузнецке появилась первая точка буккроссинга. Книги желающие горожане смогут подобрать у диагностического центра на улице Стекловской, 80.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, придумал и воплотил проект горожанин Евгений Бублиенов. Он же поделился идеей разбить сквер рядом с точкой буккроссинга.

«Русский человек всегда был духовным человеком, ищущим, страждущим знаний, сомневающимся, размышляющим. Это касается, прежде всего, литературы, искусства. Это хорошее начинание, очень востребованное», - написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Златогорский.

Он поддержал идею активиста создать сквер.

Буккроссинг - общественное движение, которое действует по принципу социальных сетей. Прочитав книгу, человек оставляет ее в специальной точке, чтобы другой смог ее забрать, а затем вернуть. «Путешествие» литературы обычно отслеживается через интернет.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

А когда будут раздавать туалетную бумагу? Мы с тещей ее едим в целях экономии, а потом бздешь прет с запахом камчатского краба......

Гость||

Шинок им нужен очередной, а вы буккросинг. Они слов то таких не знают.

Гость||

В 16.44 новость оригинал, точно не подделка

Гость||

буккроссинг, а что слабо написать по русски, пункт по обмену прочитанными книгами, хвать наполнять русский язык иностранщиной. Нас америкосы и британцы обсирают с ног до головы, а мы их погаными словечками пользуемся

Гость||

Гость писал(a):

Нас америкосы и британцы обсирают с ног до головы
Кто и когда обсирал российский народ с ног до головы из официальных лиц Великобритании и США?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Русский человек всегда был духовным человеком, ищущим, страждущим знаний, сомневающимся, размышляющим. Это касается, прежде всего, литературы, искусства. Это хорошее начинание, очень востребованное», - написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Златогорский.
Буйные фантазии. penzainform.ru писал(a):
В Кузнецке появилась первая точка буккроссинга. Книги желающие горожане смогут подобрать у диагностического центра на улице Стекловской, 80.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, придумал и воплотил проект горожанин Евгений Бублиенов.

Буккроссинг хорошее дело. Поддерживаю. Но наши люди слишком дикие. Евгений Бублиенов явно витает в облаках.


Имя: Гость
Комментарий:

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