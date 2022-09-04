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Общество

Пензенцам следует приготовиться к изменению платы за вывоз ТКО

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Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) планируют рассчитывать по-новому. Об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф».

Сейчас стоимость исходит из оценки среднего количества мусора, скапливающегося за определенный период, для каждого региона данная оценка разная, поэтому отличаются и суммы в квитанциях.

В скором времени начнут действовать новые правила расчета, разработанные Минприроды и Российским экологическим оператором: тарифы определят на основании прогноза количества ТКО.

Считается, что это позволит более гибко регулировать цены на утилизацию мусора в регионах, а также ускорит переход на экономику замкнутого цикла, связанную с организацией переработки вторсырья.

Новая схема расчета будет ранжировать «мусорообразователей» по многим категориям, формулы тарифа учтут, имеются ли в районе многоэтажные дома или это частный сектор, сколько человек прописано, а сколько являются арендаторами, плотность заселения района.

«Учтена разница и между подсчетом мусора по объему либо по весу. Кроме того, если во дворе налажен раздельный сбор отходов, договориться о снижении цены с оператором будет проще. Если оператор готов принимать отсортированные отходы и снижать за это тариф, то задача региональных властей - объяснить жильцам, что им это выгодно, и организовать процесс», - утверждают специалисты.

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Гость||

Когда повысят стоимость проезда в общественном транспорте?

Гость||

дачные автобусы до октября ходить станут?

Гость||

Я приготовился.Я готов.

Гость||

гореть им в аду, деньги собирают, а дел никаких, все в мусоре!

Гость||

Стерпим

Гость||

Затянем потуже пояса. По другому никак.

Гость||

Нормально так у нас тариф установлен. Живу один в 1-комнатной квартире. Плачу, как положено, по тарифу расчета с квадратного метра жилой площади. На этаже такую же квартиру снимает многоголовая по численности семья то ли таджиков, то ли еще какой-то нации азиатской, я в них не понимаю, но их реально там много, и взрослых и детей. Они платят столько же, сколько и я. Только я за одного, а они столько же за целый балаган народа. Ну и где справедливость?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сколько человек прописано, а сколько являются арендаторами
Сколько реально проживает арендаторов это тайна, покрытая мраком. Никаких договоров аренды у большинства нет, на вопрос о правомерности проживания самый стандартный ответ - " я не проживаю, пришел квартиру знакомых проверить, пока они в отпуске" или " хозяин попросил за квартирой приглядеть, пока он в отпуске, денег за это он с меня не берет, все по дружбе)))"

Гость||

Цены на вывоз мусора должны уменьшаться, потому что люди на еде стали экономить, следовательно, жрать стали меньше. Отсюда следует, что и покупают меньше, и отходов тоже меньше. Где логика повышения цен, не вижу. Если только зажравшимся чиновникам на очередные ништяшки не хватает и они решили еще чуток народ обобрать.

Гость||

с начала апреля по ноябрь живу на даче, а мои метры мусорят))) смешно)))на даче плачу тоже за вывоз мусора))смешнее смешного)))

Гость||

Гость писал(a):

Сколько реально проживает арендаторов это тайна, покрытая мраком. Никаких договоров аренды у большинства нет, на вопрос о правомерности проживания самый стандартный ответ - " я не проживаю, пришел квартиру знакомых проверить, пока они в отпуске" или " хозяин попросил за квартирой приглядеть, пока он в отпуске, денег за это он с меня не берет, все по дружбе)))"

Завидуйте молча.

Гость||

Гость писал(a):

жрать стали меньше.
эт вам не к мусору,эт к очистке сточных вод.

Гость||

Гость писал(a):

о и покупают меньше, и отходов тоже меньше

Да аааа сьестного в баках стало меньше.

Гость||

Всё сьестное бесплатно заметьте забирают держатели крупного рогатого скота.А вы ещё платите за утилизацию.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|04.09.2022 14:09|

с начала апреля по ноябрь живу на даче, а мои метры мусорят))) смешно)))на даче плачу тоже за вывоз мусора))смешнее смешного)))

Если смешно , значит устраивает.

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Имя: Гость
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