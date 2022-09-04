Пензенцам следует приготовиться к изменению платы за вывоз ТКО

04.09.2022 | 13:27

Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) планируют рассчитывать по-новому. Об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф».

Сейчас стоимость исходит из оценки среднего количества мусора, скапливающегося за определенный период, для каждого региона данная оценка разная, поэтому отличаются и суммы в квитанциях.

В скором времени начнут действовать новые правила расчета, разработанные Минприроды и Российским экологическим оператором: тарифы определят на основании прогноза количества ТКО.

Считается, что это позволит более гибко регулировать цены на утилизацию мусора в регионах, а также ускорит переход на экономику замкнутого цикла, связанную с организацией переработки вторсырья.

Новая схема расчета будет ранжировать «мусорообразователей» по многим категориям, формулы тарифа учтут, имеются ли в районе многоэтажные дома или это частный сектор, сколько человек прописано, а сколько являются арендаторами, плотность заселения района.

«Учтена разница и между подсчетом мусора по объему либо по весу. Кроме того, если во дворе налажен раздельный сбор отходов, договориться о снижении цены с оператором будет проще. Если оператор готов принимать отсортированные отходы и снижать за это тариф, то задача региональных властей - объяснить жильцам, что им это выгодно, и организовать процесс», - утверждают специалисты.