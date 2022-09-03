«Пензавтодор» благоустроит территорию около больницы КИМ

03.09.2022 | 18:30

В руках сотрудников МБУ «Пензавтодор» работа спорится - дело привычное. Материал, с помощью которого проводится благоустройство, тоже не подвел.

«Земля влажная, комки разбиваются. Хорошая земля», - отметила работница Первомайского участка МБУ «Пензавтодор».

Коммунальщики занимаются созданием нового газона около строящегося лабораторного корпуса центра специализированных видов медицинской помощи на улице Куйбышева.

«320 квадратов всего. Завозим землю, старый грунт убираем, увозим - он непригодный. Потом засеем газон. Также здесь будет посажено несколько деревьев», - рассказал начальник Первомайского участка МБУ «Пензавтодор» Геннадий Арефьев.

Кроме того, будут приведены в порядок газоны около остановки общественного транспорта. На все работы отведено два дня.