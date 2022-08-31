Пензенцы стали экономить на букетах к 1 Сентября

31.08.2022 | 18:13

Пензенцы стали меньше покупать букетов к 1 Сентября. Валентина Павловна торгует на небольших рынках около 20 лет и в 2022-м заметила, что садовые цветы перестали пользоваться спросом. Между тем пенсионерка продает собственноручно составленные композиции недорого.

«По 200 рублей», - рассказала продавец цветов.

Профессиональный флорист Ирина Кузьмина тоже считает, что на цветах горожане теперь экономят. Раньше с букетом в руках шагал практически каждый школьник, теперь стараются дарить одну композицию от класса. Но большую - она может стоит и 3 тысячи рублей, и 10 тысяч.

Канцелярские принадлежности и игрушки, которые пользовались большой популярность пару лет назад, больше в букетах не актуальны.

«В моде георгины, кустовая роза, эустома, гиперикум (такие красные ягоды) как символ 1 Сентября. Это очень модно, на самом деле», - отметила флорист Ирина Кузьмина.

Еще одна тенденция во флористике: родительские комитеты накануне Дня знаний делают крупные заказы на изготовление десятков абсолютно одинаковых букетов - чтобы учитель физики не завидовал учителю английского, которому досталась композиция больше и красивее.

Ксения в этот раз хотела оставить сына без букета, но полторы тысячи все-таки потратила. Уж очень хотелось, чтобы ребенок на школьном фото стоял с цветами.

«Я прежде всего ориентируюсь, наверное, на стойкость цветов. Его будет держать ребенок, он должен быть легкий и маленький, компактный», - поделилась мама второклассника.

Продавцы говорят: если цветы и подорожали к этому 1 Сентября, то незначительно - процентов на 10-15.