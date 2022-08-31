Общество

Пензенцы стали экономить на букетах к 1 Сентября

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Пензенцы стали меньше покупать букетов к 1 Сентября. Валентина Павловна торгует на небольших рынках около 20 лет и в 2022-м заметила, что садовые цветы перестали пользоваться спросом. Между тем пенсионерка продает собственноручно составленные композиции недорого.

«По 200 рублей», - рассказала продавец цветов.

Профессиональный флорист Ирина Кузьмина тоже считает, что на цветах горожане теперь экономят. Раньше с букетом в руках шагал практически каждый школьник, теперь стараются дарить одну композицию от класса. Но большую - она может стоит и 3 тысячи рублей, и 10 тысяч.

Канцелярские принадлежности и игрушки, которые пользовались большой популярность пару лет назад, больше в букетах не актуальны.

«В моде георгины, кустовая роза, эустома, гиперикум (такие красные ягоды) как символ 1 Сентября. Это очень модно, на самом деле», - отметила флорист Ирина Кузьмина.

Еще одна тенденция во флористике: родительские комитеты накануне Дня знаний делают крупные заказы на изготовление десятков абсолютно одинаковых букетов - чтобы учитель физики не завидовал учителю английского, которому досталась композиция больше и красивее.

Ксения в этот раз хотела оставить сына без букета, но полторы тысячи все-таки потратила. Уж очень хотелось, чтобы ребенок на школьном фото стоял с цветами.

«Я прежде всего ориентируюсь, наверное, на стойкость цветов. Его будет держать ребенок, он должен быть легкий и маленький, компактный», - поделилась мама второклассника.

Продавцы говорят: если цветы и подорожали к этому 1 Сентября, то незначительно - процентов на 10-15.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

если цветы и подорожали к этому 1 Сентября,
Когда совсем обнищает народ,то будут приносить с кладбища,пластмассовые...

Гость||

Зачем ты дариш мне цветы

Зачем ты тратиш деньги

Дари мне просто деньги

Гость||

По поводу пластмассовых цветов - тема. А как вы хотели. Цены просто зашкаливают на все. Зарплаты почти не растут. Закредитованность населения огромная. Зато все за Путина пойдут голосовать.

Гость||

Непонятно зачем это сено нужно учителям?

Это больше праздник торговцам цветами.

Гость||

Гость писал(a):

Зарплаты почти не растут
они не почти а вообще не растут

Гость||

Гость писал(a):

Зато все за Путина пойдут голосовать.
сегодня похоже это не актуально, электроголосовалка, результат скорее всего попредляет модератор

Гость||

Завтра день наших товарищей- поздравлялкиных! Эх и напоздравляются, отведут душу....да, тов.Лидин и Ко??

Гость||

Дорогой товарищ Брови.

Гость||

Гость писал(a):

Завтра день наших товарищей- поздравлялкиных! Эх и напоздравляются, отведут душу....да, тов.Лидин и Ко??
Но у всех от Единой России даже в поздравлениях ОБСУЖДЕНИЕ НОВОСТИ ЗАКРЫТО. Конечно это прикольно и грусно...

Гость||

ОнЕ боятся любви народной даже в комментах, поэтому и вешают амбарный замок под постом. тьфу.

Гость||

"амбарный замок под постом."

Ну не электромагнитный же вешать.

Гость||

"Непонятно зачем это сено нужно учителям?"

А вдруг у всех дачи. Компост собирают.

Гость||

Копите деньги на УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА!

Гость||

Гость писал(а):

> Непонятно зачем это сено нужно учителям?

> Это больше праздник торговцам цветами.

======

Тщеславие

Побахвалиться перед другими клушами кому дороже веники дарят


Имя: Гость
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